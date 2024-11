Concerto di San Nicolò

All’interno della Stagione Artistica 2024 che prevede due grandi concerti per coro e orchestra, l’Accademia Corale di Lecco nel secondo evento del 7 dicembre, organizza il tradizionale concerto in occasione dei ๐’‡๐’†๐’”๐’•๐’†๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’Š ๐’‘๐’‚๐’•๐’“๐’๐’๐’‚๐’๐’Š ๐’„๐’Š๐’•๐’•๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’Š, in cui eseguirร :

– ๐—™. ๐—. ๐—›๐—ฎ๐˜†๐—ฑ๐—ป: Missa Sancti Nicolai in Sol maggiore Hob XXII:6 ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘–, ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž

– ๐—š. ๐—™. ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—น: โ€œLet God Ariseโ€ (Chandos Anthem no.11) ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘–, ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž

– ๐—š. ๐—™. ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—น: Zadok The Priest ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž.

– Soprano: Beatrice Binda

– Contralto: Giada Gallone

– Tenore: Beniamino Borciani

– Basso: Piermarco Viรฑas

– Accademia Corale di Lecco

– Orchestra Solo d’Archi Ensemble

– Direttore: Antonio Scaioli