Conferenza sul tema della cura

La conferenza vedrà come relatori:

– dott.ssa Laura Campanello, filosofa e life coach, consulente pedagogica, scrittrice e blogger;

– signora Natalia Parmigiani componente dell’Auser di Fabbrico (Reggio Emilia);

– Donatella Barberis direttrice dell’Ambito di Merate;

La conferenza vuole essere l’occasione per pensare e riflettere sul tema dell’anzianità e dell’invecchiamento della popolazione.

Vogliamo trattare il tema attraverso l’esperienza ed il pensiero di protagonisti del mondo dell’invecchiamento. Provenienze diverse, esperienze diverse che consentano di pensare anche in maniera innovativa al tema.

Tratteremo con la filosofa il significato che diamo alla parola cura e alla differenza fra questa ed il concetto del prendersi cura.

La signora dell’Auser di Fabbrico ci racconterà le riflessioni fatte dal gruppo di volontarie/i che hanno partecipato al film che verrà proiettato l’8 febbraio su come immaginano e vorrebbero la loro vecchiaia.

La Direttrice dell’Ambito di Merate ci illustrerà le politiche territoriali.