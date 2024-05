Dove abita l’Infinito?

Una mostra pensata per aiutare la gente a riflettere sul proprio modo di vivere la dimensione religiosa della vita. Non tutti i modi sono giusti e sani; ogni tanto il credente è bene che purifichi la sua religiosità. Questa mostra nasce dall’intreccio di alcune domande che come fili si intrecciano e fanno la trama della mostra: come abita Dio la realtà? E come l’uomo può stare davanti a Dio e relazionarsi con lui? Dove adorare Dio? Dove fare esperienza di Dio? Fare esperienza di Dio è la meta di tutti gli itinerari spirituali. Partendo da alcune riflessioni incentrate su un testo di Borgonovo il centro Lazzati ha allestito l’esposizione con opere selezionate che aiuteranno i visitatori a riflettere sul tema proposto.

Le opere sono riprodotte in alta definizione, e a ognuna di esse è stata abbinata una riflessione di grandi intellettuali. L’idea è quella quindi di proporre ai visitatori l’esperienza di un viaggio ideale in questo orizzonte di fede, arte e bellezza. L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 9 maggio alle 21 e sarà poi visitabile nei giorni 11, 12, 18 e 19 maggio dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 22.