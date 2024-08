Ferragosto a Concenedo

Palo della cuccagna e grigliata a Concenedo per la festa patronale del 15 di agosto.

Ferragosto tra sacro e profano nella piccola frazione di Barzio. Giovedì 15 agosto Concenedo festeggia l’Assunzione della Vergine Maria, patrona del borgo, nel segno della tradizione: alla processione della statua della Madonna ed alla messa solenne si aggiungono infatti la suggestiva fiaccolata con spettacolo pirotecnico

Si parte all’ora di pranzo con la grigliata di Ferragosto a cura del Gruppo Alpini, de Le Contrade e degli Amici di Concenedo, alle 15 l’assalto al palo della cuccagna riservato ai bambini, alle 16.30 la processione e la messa (con una pausa per il servizio bar e cucina), alle 18 riparte la festa con l’atteso assalto alla cuccagna tra le squadre di professionisti e gli amatori che si vorranno cimentare nell’impresa. Già due le squadre pronte alla scalata, c’è tempo fino all’inizio della festa per iscrivere nuove compagini: la partecipazione è gratuita (per info e iscrizioni barzio.lecco@ana.it).