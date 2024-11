La Compagnia Maltrainsem di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus torna in scena con lo spettacolo teatrale I LUOGHI DELLA MENTE, liberamente tratto dal libro “Niente caffè per Spinoza” di Alice Cappagli.

C’è lei Anna, vittima di una vita subita, forse per scelte affrettate o forse per false illusioni, che si ritrova dopo un matrimonio poco funzionante a cercare qualche via di fuga dal marito. C’è lui, Gian Carlo, che si fa chiamare professore, il mestiere della sua vita: insegnante di filosofia. Lei gli legge i libri che ha amato e gli riordina casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le idee giuste per riordinare la vita. Perché lui è un anziano professore cieco ma capace di vedere nel buio, lei una giovane donna che ha perso la bussola.

Poi ci sono “una girandola” di personaggi che ruotano attorno alla casa del Professore: l’ex studente Paolo, Michele, l’amico carissimo professore di astrofisica, la figlia Elisa, la temibile Vally, cognata maniaca del controllo e della pulizia. E infine personaggi fantastici che durante la lettura prendono vita ed escono dai libri e dai ricordi: Frida Kahlo, la volpe bianca, gli studenti del coro, Laura…