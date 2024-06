Il Giardino delle Esperidi – ORA FELICE

Il Giardino delle Esperidi, festival di performing art nel paesaggio, compie vent’anni!

Qui e Ora Residenza Teatrale: uno spettacolo dedicato al bisogno di ritrovarsi, di scoprire di nuovo un senso delle cose in un mondo che sempre più ci sconcerta. Il pubblico siede ai tavoli di un banchetto partecipativo (ogni spettatore è invitato a portare un piatto da condividere) e ascolta la storia di due donne che hanno lasciato tutto e di Dj Bacco, chiamato per animare la serata; il vino sta per essere servito, ma qualcosa dal passato delle due donne torna a turbare questa nuova vita. Il ritmo è incalzante, la vicenda inebriante con equivoci e colpi di scena, tutto innaffiato dal vino, protagonista assoluto di questa pièce.