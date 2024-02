“Il malato immaginario” narra le vicende di Argante, il credulone beffato, un uomo ricco, che vive circondato da medici e farmacisti imbroglioni, perché si crede perennemente malato. Sua figlia Angelica ama ed è riamata da un bravo giovane, Cleante, ma il malato immaginario pensa di farle sposare un giovane imbecille e ridicolo ma figlio di un medico, per avere così un dottore in famiglia sempre a sua disposizione. La moglie Belinda, matrigna di Angelica, è una donna avida e meschina, che disprezza il marito e vorrebbe mandare la figliastra in convento per impadronirsi della sua dote. Il fratello Beraldo e la serva Tonietta tentano di ricondurlo alla ragione: lo convincono a fingersi morto per mettere alla prova l’affetto della moglie e della figlia. Argante scopre così l’ipocrisia della prima e la sincerità della seconda.

La regia dello spettacolo, l’ultima commedia del grande drammaturgo seicentesco Molière, è curata da Nicola Bizzarri. Stendhart Teatro Scuola è un’Associazione che si occupa di formazione professionale nel mondo della danza e della recitazione. La produzione di spettacoli vede quasi sempre la contaminazione di teatro e teatro danza, e talvolta la collaborazione con musicisti per accompagnamento di musica dal vivo. L’obiettivo della produzione di Stendhart è quella di esplorare argomenti nuovi, spesso emotivamente coinvolgenti e profondi, invitando il pubblico alla riflessione. La drammaturgia è pertanto originale e sempre avvolta da un velo di ironia.

L’ingresso è libero.