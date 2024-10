Immagimondo 27° edizione

PERDERSI;RITROVARSI;ALLA RICERCA DELLA PROPRIA STRADA

Franco Michieli, geografo ed esploratore, dialoga con la giornalista Gabriela Jacomella.

Esplorare senza strumenti tecnologici è possibile, affidandosi all’intelligenza, all’istinto di sopravvivenza e ai cinque sensi più quello, imprescindibile, dell’orientamento. È questa l’essenza della passione che Franco Michieli nutre fin da bambino per la geografia e la wilderness, una quarantennale avventura tra i fiordi, gli altopiani e le montagne del Grande Nord, dalla Norvegia all’Islanda, dalle Shetland alla Groenlandia alla Terra dei Sami. Franco Michieli racconterà di come costruire ogni giorno la propria strada. Trovarla. Inventarla. Se la si perde, cercarla, nelle orme delle renne o delle oche selvatiche, nei raggi di un sole che non tramonta, nell’odore del vento o nelle stelle.

Franco Michieli ha pubblicato per Ponte alle Grazie Le vie invisibili. Senza traccia nell’immensità del Nord (2024).