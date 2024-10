Immagimondo 27°edizione

DIALOGO TRA UMBERTO GALLO E SILVIA TENDERINI; SCITTORI E CAMMINATORI

Durante l’incontro verranno presentati due itinerari per un unico cammino tra Alentejo e Algarve, in Portogallo. Da Sines a Lagos in 13 tappe lungo il “Sentiero dei pescatori”, dove farsi accompagnare dai colori dell’oceano, calmo o in burrasca, e con i piedi nella sabbia lasciare spazio ai pensieri. “Il Cammino storico” porta invece fino al Cabo de São Vicente per scoprire l’entroterra, nei villaggi dove la vita scorre lenta. Una terra a misura d’uomo, incantevole e fragile, da rispettare e custodire, per sé e per le future generazioni.

Umberto Gallo ha pubblicato la guida La Rota Vicentina (2024) per Terre di Mezzo.