In bicicletta sui luoghi della Resistenza lecchese

Una biciclettata, o meglio, un itinerario a tappe per costruire la memoria a partire da un nuovo sguardo che insiste sulla città e sulla storia di alcuni luoghi pubblici che tendono a scomparire.

Pedaleremo raccontando episodi importanti per la storia del nostro territorio, episodi che vivono ancora sui muri, sulle facciate delle case, nei parchi cittadini e sui selciati dei quartieri periferici.

L’iniziativa si concluderà in Via Ettore Monti n.23 (Galbiate – Ponte Azzone Visconti) presso “La Libertaria Torrefazione Autogestita”.

ORGANIZZANO:

Anpi Sezione di Lecco

Anpi Sezione Valle San Martino

Circolo Arci Spazio Condiviso

Torrefazione Autogestita La Libertaria

Associazione Risuono

Associazione Dinamo Culturale

Qui Lecco Libera