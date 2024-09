Includere significa vincere i pregiudizi: cosa ci insegna Pizza Aut

Elisabetta Soglio nasce a Milano nel 1965. E’ laureata in lettere all’università Statale di Milano. Giornalista professionista dapprima all’”Avvenire” e dal 1994 al “Corriere della Sera”, dove si occupa di cronaca milanese e di politica. Ha ideato e dirige “Buone notizie – L’impresa del Bene” per il Corriere della

Sera. Per questo progetto è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Ha scritto diversi libri tra cui “Vietato calpestare i sogni” con Nico Acampora, sulla storia di PizzAut