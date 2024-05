Laboratorio filosofico: concetti, parole, immagini, esplorazioni

Unisciti a noi per esplorare sette parole della filosofia e lavorare insieme in maniera creativa, insieme a Maria Luigia Longo

Sei pronto per un’avventura filosofica unica? Partecipa al nostro Laboratorio filosofico dove esploreremo concetti, parole e immagini in modo creativo e stimolante, a partire dal libro pubblicato da l’Ippocampo “Metafora. La storia della filosofia in 24 immagini”. Unisciti a noi il s abato 18 maggio alle ore 16:00 presso il Spazio Volante . Con noi la professoressa Maria Luigia Longo.

Per partecipare è richiesto un contributo di 2 euro o l’acquisto di un libro.