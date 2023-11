l Comune di Molteno propone e patrocina l’iniziativa “Musicanti matti per le vie del paese”, sabato 2 dicembre 2023.

Il ritrovo per i partecipanti è presso il parcheggio del parco giochi di Via Casa paradiso, con partenza per le vie del paese alle 20.00 circa; il percorso prevede di passare per Via Papa Giovanni XXIII, Via San Rocco, Via della Vittoria, Via Roma, Via Bosisio, Piazza Risorgimento. I partecipanti possono prendere parte al corteo con pentole, mestoli e abiti inusuali.

Il gruppo Tèra di Ghez, composto da figure esperte nel campo educativo ed artistico, è attivo da oltre 10 anni sul territorio nello sviluppo di iniziative di carattere culturale, musicale, teatrale. Unendo l’esperienza musicale di Aldo (in arte Sbufo Sbufo) e Giuliano e le proposte socio-educative di Elena, grazie anche alla collaborazione continua con altri musicisti, attori e collaboratori come Annamaria, Marina, Giada e Giorgio, nascono le iniziative quali eventi di arte da strada, musico /teatrale, concerti da ballo e da ascolto con musiche tradizionali, letture animate per bambini e laboratori.

Cristina Combi. attrice, trampoliera, insegnante. Da oltre 20 anni si divide tra il mondo artistico e teatrale e l’insegnamento. Ha collaborato in questi anni con svariate realtà, vari gruppi e collettivi (tra i tanti Miclo’ teatro, Officine Guitti, Teatribu’, Arci La loco Osnago, Lunaridens show) in veste di attrice, trampoliera e responsabile di laboratori per bambini. In particolare il 2 Dicembre si esibirà in una performance magica e d’effetto, con ali luminose e vestiti a led, che illumineranno la notte di Molteno.