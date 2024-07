Giovedì 25 luglio 2024 presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco la Sezione ANPI “Pino Galbani” della CGIL Lecco, in collaborazione con la Sezione Lecco Città, organizza una Pastasciutta Antifascista, tradizionale appuntamento che si tiene in tutta Italia per ricordare la caduta del regime fascista e il sacrificio dei sette Fratelli Cervi.

L’apertura del servizio cucina è prevista per le 19:30 e il menù comprende, tra le varie proposte, anche la pastasciutta in versione originale (burro e parmigiano) come quella che venne cucinata dai Cervi e distribuita a tutta la gente riunita nella piazza del paesino di Campegine, il 25 luglio 1943.

Quest’anno ci sarà spazio per una riflessione sul legame tra Resistenza e mondo del lavoro e la serata si concluderà con le sonorità patchanka della band “La Malaleche”.

‼️ ATTENZIONE ‼️

Le prenotazioni per la Pastasciutta Antifascista sono CHIUSE perchè abbiamo raggiunto il numero massimo di coperti. Chi fosse ancora interessato può contattarci al 345.6007817 o mandare una mail ad anpi.cgil.lecco@gmail.com per restare aggiornato su eventuali disponibilità dell’ultimo minuto.

L’ingresso rimane libero e aperto a tutti per il concerto!