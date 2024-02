La Fondazione “Monsignor Ermanno Gerosa”, con il patrocinio della Commissione Europea, del Comune di Molteno, della Comunità Pastorale dei Santi Martino e Benedetto e dell’Azione Cattolica Ambrosiana, organizza l’incontro “Scegliere l’Europa. Sfide e orizzonti. La testimonianza di David Sassoli”

David Sassoli (1956-2022) è stato un giornalista e politico italiano. Ha studiato alla Facoltà di Scienze politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, per poi dedicarsi completamente all’attività di giornalista. Dal 2006 al 2009 è stato vicedirettore del TG1. Eletto parlamentare europeo per tre mandati consecutivi, ha ricoperto i ruoli di vicepresidente del Parlamento europeo dal 2014 al 2019 e infine di presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino al giorno della sua morte. Un’Europa che innova, che protegge, che sia “faro grazie al suo modello democratico”: questo era il sogno europeo di Sassoli.

L’incontro guarda anche alle sfide che deve affrontare l’Unione Europea, con il suo percorso di integrazione tutt’ora in evoluzione; percorso fatto anche di momenti in cui giungere a decisioni comuni non sempre può essere immediato e semplice. Si approfondirà la situazione attuale dell’Unione Europea partendo dal fatto che lavorare insieme è oggi, per ogni Stato membro, condizione imprescindibile per operare in un mondo sempre più multilaterale.

Relatore della serata sarà il Dott. Gianni Borsa, giornalista professionista, corrispondente dell’agenzia stampa SIR da Bruxelles e Strasburgo, autore del libro “David Sassoli. La forza di un sogno”.