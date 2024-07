“The rough dancer and the cyclical night”

Un evento unico per riscoprire un capolavoro dell’artista

argentino che era andato perduto e che è stato recuperato grazie proprio al

Maestro Porroni. Protagonisti della serata il Cuartet – formato da Roberto Porroni

(chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto e C melody), Marija Drincic (violoncello) e

Marco Ricci (contrabbasso) – insieme ai ballerini di tango Laura Borromeo e

Roberto Orru e alla attrice Elda Olivieri.

Ingresso al concerto: 10 euro. Per informazioni e biglietti: Ufficio Turistico Dervio, via Martiri della Liberazione 13 (ore 9-12.30) 0341 040021;