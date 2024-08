TREKKING AI PIANI RESINELLI: COLONGHELLI

Escursione guidata con Arianna Cecchini,

Accompagnatrice di Media Montagna.

Tutte le escursioni sono GRATUITE, previa iscrizione.

I bambini possono partecipare dai 10 anni in su, accompagnati da un genitore o da un tutore.

Ritrovo: Infopoint Piani Resinelli – H 9.30

Livello: E

Per tutti i dettagli e per iscriverti https://visitabbadialariana.it/abbadia-trekking-2024/

Chi si è iscritto è tenuto a presentarsi, o a dare disdetta il prima possibile, per permettere ad altre persone di partecipare. Si deve indossare abbigliamento comodo e sportivo, tra cui scarpe da trekking. Il punto di partenza dovrà essere raggiunto autonomamente. Pranzo al sacco