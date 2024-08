La compagnia teatrale “Lo Stato dell’Arte” in collaborazione con l’Associazione “Il Grinzone” e l’Associazione “La Casa di Antonia”, organizzano lo spettacolo “Tugnin, l’anima di Antonia“, a cura di Roberta Corti e Alberto Bonacina.

La rappresentazione andrà in scena alle ore 21 presso la Casa Pozzi (dove visse la poetessa Antonia Pozzi) in via Manzoni 1.

alle ore 17, sarà possibile visitare la casa e lo studio della poetessa.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail a casa.antoniapozzi@gmail.com

Costo del biglietto di ingresso euro 10