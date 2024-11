La Compagnia BESTAONSTAGE

presenta il musical

Siamo un gruppo di professionisti legati alla Fondazione Istituto Neurologico Besta.

Da oltre 13 anni ci mettiamo in gioco, esibendoci in spettacoli che hanno come fine primario la raccolta di fondi per progetti di studio e ricerca dell’Istituto o di soluzioni e allestimenti per alleviare la permanenza dei piccoli degenti.

​Grazie al grande impegno di tutti abbiamo iniziato a sognare in grande e a mettere in scena dei veri e propri musical. Dopo Mamma Mia, Sister Act/Un Velo in Musica, ora con grande coraggio e immensa umiltà ci stiamo confrontando con un personaggio che ha un posto nel cuore di ognuno di noi…

State con noi e venite ad aspettare che soffi il vento dall’Est per vedere la nostra versione di Mary Poppins – Tutto è possibile…persino l’impossibile!