AVVISO VENDITA AZIENDA IMATEX s.r.l.

Nell’ambito del concordato preventivo di Imatex s.r.l. (p.iva/c.f. 00202080131), per ricorso ex art. 44 CCII del 21.05.2023 rubricato al n. 25/2023 R.G. PU (Tribunale di Lecco), ai sensi dell’art. 91 CCII, si propone in vendita l’azienda di produzione e commercio di tessuti jacquard e affini esercitata in Nibionno (LC) Via Volta 1/bis per un corrispettivo globale non inferiore a euro 2.500.000,00. Si invitano tutti gli interessati a far pervenire formale manifestazione di interesse e/o eventuale offerta concorrente per l’acquisto dell’azienda “IMATEX s.r.l.” entro le ore 16,00 del giorno 2 ottobre 2023 con le modalità di cui all’avviso pubblicato sul sito www.progess-italia.it. In presenza di manifestazioni di interesse e/o di offerte concorrenti, il Tribunale si riserva l’apertura di una procedura competitiva entro il 16.10.2023.

Per maggior informazioni inviare e-mail o pec ai Commissari Giudiziali dott. Massimo Balconi (balconi@mbvassociati.it) e dott.ssa Sonia Mora (sonia.mora@odcec.lecco.it).