Bergamo. Ragazzo di 19 anni morto investito da un bus di linea

BERGAMO – Dramma questa mattina, domenica, a Bergamo: un ragazzo di appena 19 anni è stato investito e ucciso da un pullman di linea. E’ accaduto intorno alle 8.40 presso il Piazzale Marconi.

Da chiarire la dinamica del tragico incidente: il giovane era a piedi e stava spingendo il monopattino, secondo quanto appreso avrebbe dovuto prendere il bus quando qualcosa è andato storto ed è rimasto investito, rimanendo ucciso.

In posto si sono prontamente portati i soccorritori ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.