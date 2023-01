Aggressione alla Stazione Termini, arrestato a Milano il presunto colpevole

MILANO – Fermato ieri pomeriggio, martedì 3 gennaio, dalle forze dell’ordine un cittadino polacco di 24 anni sospettato di essere l’autore del tentato omicidio di una giovane turista israeliana, reato commesso il 31 dicembre scorso all’interno della Stazione di Roma – Termini. Il giovane si trovava nei pressi della Stazione Centrale quando i Carabinieri di Milano, unitamente a personale della Polizia di Stato in forza alla Questura di Roma e Compartimento Polfer Lazio, lo hanno trattenuto.

A notarlo due Carabinieri, marito e moglie, non in servizio, che salendo su un treno per Brescia hanno visto l’uomo seduto a bordo del convoglio, subito riconosciuto come l’aggressore della turista israeliana grazie alle immagini diffuse dai media. A dare nell’occhio l’assenza di bagagli, all’infuori di una corposa busta, e gli abiti indossati dal 24enne, gli stessi immortalati dalle telecamere di sorveglianza dello scalo ferroviario capitolino.

Senza mai perderlo di vista, i due militari, un 36enne vicebrigadiere del Nucleo Radiomobile di Milano, e una 37enne appuntato all’Infermeria presidiaria della Legione Carabinieri Lombardia, hanno rispettivamente allertato telefonicamente i colleghi e cercato rinforzi in stazione. Insospettito da questi movimenti, il giovane ha cercato di allontanarsi scendendo dal treno. Pronto l’intervento del vicebrigadiere, che l’ha bloccato con il supporto dei colleghi nel frattempo sopraggiunti.

Una volta messo in sicurezza, il cittadino polacco è stato condotto presso la Caserma ‘Montebello’ di Milano. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti due coltelli, di cui uno riportava ancora tracce di sangue, e un cutter. Sottoposte sotto sequestro, le armi sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per dovuti approfondimenti e analisi. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Milano per la conseguente convalida del provvedimento.