ALZATE BRIANZA – Un giovane di 26 anni ha perso la vita nella serata di ieri, lunedì, in un tragico incidente avvenuto lungo la strada Briantea nel Comune di Alzate Brianza.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19, coinvolta una moto e due auto che, per motivi da chiarire, si sono scontrati frontalmente lungo la via Don Minzoni, in località Carbusate.

Subito sono apparse critiche le condizioni del motociclista, soccorso in codice rosso e trasportato all’Ospedale di Cantù in gravissime condizioni: purtroppo il 26enne non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il ricovero in Ospedale.

Altre tre persone di 25, 29 e 49 anni, sono rimaste ferite nell’incidente.