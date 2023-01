Auto in fiamme a Barni, gravissimo un uomo di 46 anni

BARNI – Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 gennaio, a Barni in via Madonnina per un incendio autovettura.

L’allarme è scattato poco prima delle 14, sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Erba e di Canzo, la Croce Rossa di Asso e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Como. Un uomo di 46 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato soccorso dai sanitari in gravissime condizioni per ustioni.

In volo da Como si è alzato anche l’elicottero del 118 che ha trasportato il ferito all’Ospedale Niguarda in codice rosso. L’uomo avrebbe riportato ustioni di secondo grado su tutto il corpo.