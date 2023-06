Brugherio: stop al lancio dei palloncini per tutelare l’ambiente

BRUGHERIO (MB) – Dopo il piccolo borgo di Barzana (BG), è la città di Brugherio (MB) a seguire l’esempio di altri 30 paesi in Italia e a vietare con un’ordinanza il lancio dei palloncini sul suolo comunale. Usati in moltissime occasioni, dai compleanni ai matrimoni, dalle ricorrenze festose persino ai funerali, i palloncini e i nastri colorati che li trattengono hanno, però, un devastante impatto sull’ambiente che viene quasi sempre ignorato.

Proprio per portare attenzione sulla problematica, i referenti locali di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e l’abbandono indiscriminato di rifiuti, hanno svolto attività di sensibilizzazione con i bambini delle scuole primarie, i gruppi scout, all’interno della comunità pastorale e con altre realtà del territorio.

“Tutti hanno compreso la gravità del problema, soprattutto i più piccoli nei disegni realizzati durante i nostri incontri – dichiara Andrea Barcellesi, referente Monza-Brianza e viceregionale Plastic Free Onlus –. Importante è stata la volontà di Palazzo di Città di incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico con un’ordinanza emanata dall’ex sindaco a maggio e confermata dalla Amministrazione Comunale appena insediatasi. Chiunque sarà ovviamente libero di acquistare i palloncini ma sarà vietato il rilascio deliberato e volontario nell’ambiente”.

Studi effettuati a livello internazionale, infatti, hanno dimostrato le conseguenze dannose dei palloncini che ricadono a terra o nel mare e spesso finiscono per essere ingeriti, frammenti ma anche per intero, dagli animali anche in stalla, causandone irrimediabilmente il decesso. Alcuni animali vengono attirati dai loro colori vivaci, altri li scambiano per prede. Poco cambia con la versione biodegradabile dei palloncini: prima della loro degradazione, anche a seguito di uno scoppio, passano spesso mesi.

“L’ordinanza è il frutto di un lavoro di concerto con l’Amministrazione Comunale iniziato a maggio 2022, quando abbiamo siglato il protocollo d’intesa. Ringraziamo tutti per questo importante traguardo di civiltà a tutela del nostro ambiente”, conclude Fiorenzo Panigada, referente Plastic Free Onlus di Brugherio.