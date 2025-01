Cade dal cestello di un muletto, morto l’imprenditore Roberto Zanoletti

CLUSONE (BG) – Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, a Clusone, in Val Seriana (BG). Roberto Zanoletti, titolare di una impresa edile, è morto dopo essere precipitato dal cestello di un muletto. Fatale il volo di circa 6 metri: quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne. Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo, sul posto sono giunte l’automedica e l’ambulanza, assieme alle forze dell’ordine e al personale di Ats.