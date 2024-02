Caduta alberi: chiusa al traffico la SS 36 a Campodolcino

CAMPODOLCINO – E’ provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” per caduta alberi lungo il piano viabile.

Lo comunica, con una nota, Anas precisando la causa, ovvero le condizioni meteo avverse in corso.

La SS 36 risulta chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del territorio comunale di Campodolcino, e precisamente dal km 133,000 al km 137,000.

Sul posto è presente il personale di Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.