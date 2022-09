L’intervento dei Carabinieri fa seguito a una lunga indagine investigativa

L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni gravi

CORNAREDO – Violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna: è quanto hanno scoperto i Carabinieri di Cornaredo che lo scorso sabato hanno arrestato un uomo per il reato di di maltrattamenti familiari e lesioni personali gravi.

Le indagini dei militari hanno portato alla luce sei episodi di violenza, cominciati nell’aprile del 2022 e tutti taciuti dalla vittima, la quale ha sempre giustificato il comportamento aggressivo dell’uomo, sostenendo che esso fosse causato dalle cure oncologiche a cui egli era sottoposto.

Il quadro che emerge, secondo gli inquirenti, sarebbe quello di “un’escalation di violenze, partendo dai primi atteggiamenti oppressivi, diventati poi vere e proprie aggressioni fisiche e psicologiche – spiegano i carabinieri – fino ad arrivare a un totale isolamento della vittima da tutti i suoi affetti, privandola anche dell’uso del cellulare”.

Il soggetto è stato arrestato nella mattinata di sabato a seguito all’attività investigativa realizzata su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’uomo è un cittadino italiano, censurato e nullafacente.

Fino all’ultima aggressione, che le ha causato alcune fratture e diversi ematomi, la donna avrebbe sempre sminuito gli atteggiamenti del compagno con le amiche e negato ai Carabinieri di aver subito violenze.

In seguito a quest’ultimo episodio, nello scorso mese di giugno, è intervenuto il personale del Nucleo Radiomobile di Corsico. La donna, che sosteneva di essere caduta accidentalmente dalle scale, è stata trasportata in un ospedale del milanese, in attesa di essere poi ricollocata in una struttura protetta; in accordo con l’Autorità Giudiziaria, è stato attivato il Codice Rosso.

Dopo 5 giorni passati nella struttura, però, mettendo a serio rischio la propria incolumità, secondo il racconto degli inquirenti, avrebbe fatto spontaneamente ritorno all’abitazione del compagno, il quale, durante il ricovero, si sarebbe messo più volte in contatto con lei, sostenendo di sentire la sua mancanza e di rivolerla con sé.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura locale, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, e il personale dei Carabinieri è intervenuto per tempo arrestando l’uomo. Il soggetto è stato poi condotto presso la casa circondariale di Milano San Vittore.