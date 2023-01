Due arresti e sequestro di 3000 piante di marijuana in un capannone di Monguzzo

L’operazione è stata finalizzata dai Carabinieri della Compagnia di Seregno

MONGUZZO – Ieri mattina, i carabinieri della Compagnia di Seregno, con personale in abiti borghesi e in uniforme, si sono presentati all’ingresso di un capannone a Monguzzo, lungo la SS36, per verificare una segnalazione che indicava la presenza di un opificio clandestino con lavoratori in nero.

Una volta all’interno i militari si sono ritrovati davanti ad una piantagione intensiva di marijuana.

