Esce di strada e finisce in un centro disabili, un ferito grave

SEREGNO – Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza sono state chiamate a intervenire a Seregno, in corso Giacomo Matteotti, poco dopo le 16 di oggi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura finita all’interno di un centro disabili diurno, investendo le persone al suo interno.

Sul posto per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata inviata l’autopompa del distaccamento di Desio, Lissone e Seregno. Tre le persone coinvolte (una delle quali trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza) una donna di 40 anni, un uomo di 50 anni e un uomo di 74 anni. Sul posto tre ambulanze, l’automedica e le forze dell’ordine.