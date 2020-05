Eupilio. Al Cornizzolo solo a piedi o in bici, la strada aperta solo ai residenti

EUPILIO – Niente auto e moto lungo la strada consortile del Monte Cornizzolo: questo quanto previsto dall’ordinanza emessa ieri, lunedì, dal sindaco di Eupilio Alessandro Spinelli. Chiunque voglia raggiungere le località alte e i sentieri potrà farlo a piedi o in bici.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza (QUI il testo completo) da ieri, lunedì 4 maggio, a domenica 17 maggio, è stato predisposto il divieto di transito veicolare (auto e moto) di accesso sulla strada consortile dal civico 47 di via Cornizzolo a salire.

Come spiegato dal sindaco Alessandro Spinelli, le uniche eccezioni saranno fatte per i residenti, per le persone autorizzate e per coloro che dovranno recarsi ai ristoranti in località Campora e all’Alpe Carella per il servizio di asporto.

“Tutti coloro che volessero raggiungere tali zone e proseguire poi sui sentieri potranno farlo a piedi o in bicicletta – ha precisato il sindaco -, ovviamente nel rispetto delle misure previste dal decreto e dalle ordinanze regionali”.