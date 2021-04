EUPILIO – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, sul Cornizzolo in località Alpe Carella, per un incidente in parapendio in cui è rimasto coinvolto un uomo di 60 anni.

L’allarme è scattato in codice rosso (massima gravità) intorno alle 13.30. Per cause da chiarire l’uomo è caduto in un prato. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo, i volontari di LarioSoccorso e i Carabinieri.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’Ospedale di Lecco in codice giallo per le cure del caso.