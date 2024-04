In 10 bloccati su un isolotto in mezzo al Po salvati dai Vigili del Fuoco

SUARDI (PV) – Nel pomeriggio di ieri, Pasquetta, il reparto volo Lombardia dei Vigili del Fuoco è intervenuto per soccorrere dieci ragazzi rimasti bloccati su un isolotto nel comune di Suardi, a causa dell’innalzamento del fiume Po. L’allarme è stato lanciato dagli stessi giovani. Immediatamente si è alzato in volo il Drago 150, dalla base di Malpensa per raggiungere la zona.

Grazie alla tempestività del dispositivo di soccorso e alla professionalità dell’equipaggio dell’elicottero, i dieci ragazzi sono stati prontamente recuperati dagli aereo soccorritori e consegnati sani e salvi al personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Pavia, presenti sul posto.