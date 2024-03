Incendio in una ditta a Usmate Velate: due persone intossicate

USMATE – Undici persone coinvolte, di cui due, un uomo di 32 anni e uno di 35 anni, trasportate all’ospedale di Vimercate per sintomi da intossicazione. E’ il bilancio del grosso incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, all’interno di un capannone adibito a lavorazione di ferro/acciaio, situato in via delle Industrie a Usmate con Velate.

Al momento non sono note le cause che hanno portato all’innesco delle fiamme. Ingente la mobilitazione di mezzi di soccorso inviati, tra cui un’automedica, tre ambulanze, diverse camionette dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sul posto anche la sindaca Lisa Mandelli che ha seguito insieme agli agenti della Polizia Locale le operazioni di spegnimento e ha avuto modo di confrontarsi con gli operatori di Arpa Lombardia, giunti sul posto per verificare possibili conseguenze dettate dall’incendio.

E’ la stessa prima cittadina a far sapere, con un post su Facebook, che “l’incendio è sotto controllo grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco mentre Arpa Lombardia ha confermato che, ad ora, non sussiste nessuna criticità relativa alla qualità dell’aria e non è richiesto nessun accorgimento prudenziale ulteriore alla popolazione residente”.

Da parte dell’amministrazione comunale c’è la promessa di restare in costante contatto con Vigili del Fuoco e Arpa Lombardia per verificare eventuali evoluzioni della situazione.