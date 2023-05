Incidente sui monti sopra Sondalo, muore un uomo di 47 anni

SONDALO (SO) – Il Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, Stazione di Bormio, è intervenuto stamattina (4 maggio) per il recupero del corpo senza vita di un uomo di 47 anni, in località Piata Picena, nei pressi di Taronno, territorio del comune di Sondalo.

La dinamica è in corso di accertamento. Sono intervenuti sette soccorritori del Cnsas, insieme a Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Trento. Le squadre sono rientrate poco dopo mezzogiorno, a conclusione dell’intervento.