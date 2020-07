Incidenti in montagna. Doppia tragedia in Valtellina, morti due escursionisti

Il primo incidente lungo il sentiero che porta in Val Codera, il secondo in località Prato Masolino (Berbenno)

In entrambi gli interventi si sono mobilitati i volontari del Soccorso Alpino e l’elisoccorso di Sondrio

NOVATE MEZZOLA / BERBENNO – Due incidenti in montagna e tutti e due mortali quelli avvenuti nella mattinata di oggi, venerdì, in Valtellina.

Il primo incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 8, a Novate Mezzola lungo il sentiero che porta in Val Codera. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino di Chiavenna e l’elisoccorso di Sondrio.

Il secondo incidente mortale si è registrato alle 9 circa, in zona Prato Masolino, nel comune di Berbenno dove ha perso la vita un escursionista di 40. Stando a quanto emerso l’uomo è stato colto da un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino di Sondrio e l’elisoccorso.

Ancora non si conoscono le cause e le dinamiche dell’incidente avvenuto lungo il sentiero che porta in Val Codera.

Eventuali ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.