Lago d’Idro. Precipita in un canale: morto escursionista di 65 anni

La salma è stata recuperata nella notte

L’uomo era impegnato in un’escursione lungo il Sentiero dei tralicci

LAGO D’IDRO (BS) – Recuperato in nottata il corpo di un uomo di 65 anni di Castiglione delle Stiviere (MN), precipitato in un canale mentre era in escursione lungo il Sentiero dei tralicci, in località Vesta, tra i comuni di Idro (BS) e la frazione Baitoni del comune di Bondone (TN).

La chiamata di soccorso è arrivato ieri, giovedì, nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17. L’escursionista era finito in un canale impervio dopo un volo di una settantina di metri.

La persona che era con lui, una donna di 53 anni, ha dato subito l’allarme. Sono stati attivati il Soccorso alpino, Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Non essendo possibile il recupero della persona per via aerea, l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha portato il tecnico Cnsas di elisoccorso nel punto più vicino possibile. Le squadre terrestri del Cnsas – dieci i tecnici impegnati – hanno effettuato il recupero con una calata di circa 170 metri fino al sentiero sottostante, detto Sentiero dei contrabbandieri. Infine la salma è stata imbarcata e portata nella spiaggia di Vesta dal gommone dei Vigili del fuoco.