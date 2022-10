Longone al Segrino: cade in moto, 20enne in ‘codice rosso’

LONGONE – E’ stato trasferito in codice rosso in ospedale il giovane motociclista rimasto seriamente ferito nell’incidente accaduto questa mattina, intorno alle 9 a Longone al Segrino, in via Eupilio.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il biker sarebbe caduto dalla due ruote nel tentativo di evitare un altro veicolo di passaggio. Non ci sarebbe stato impatto con altri mezzi.

Si tratta di un 20enne soccorso dai sanitari giunti anche in elicottero vista la gravità della situazione. Il giovane avrebbe subito un grave trauma alla gamba che avrebbe comportato una parziale amputazione a livello della caviglia. E’ stato elitrasportato all’ospedale San Carlo di Milano.