Maltempo, ad Albese con Cassano crolla un tratto di strada

ALBESE CON CASSANO – Vigili del Fuoco in azione ad Albese con Cassano, in via ai Monti, dove a causa delle forti piogge delle ultime ore un tratto di strada è franato. E’ successo in prossimità dell’agriturismo, chiuso con apposita ordinanza (almeno per alcuni giorni) per motivi di sicurezza.

Impressionante il distacco, che ha letteralmente trascinato a valle parte della carreggiata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. In posto anche il sindaco, Carlo Ballabio: “40 anni fa, sempre qui, si era verificato un fenomeno simile – ha commentato – purtroppo le forti piogge di questi giorni hanno aggravato una situazione già fragile, fino a questo esito. Per fortuna nessun’abitazione è rimasta coinvolta, la frana si è verificata oltre l’ultima casa abitata”.

Continua a leggere su ErbaNotizie.com