Merone. Lite per lo spaccio in stazione, due feriti

E’ successo alle 6, in posto ambulanza e Carabinieri

Due feriti da un machete

MERONE – Una violenta lite tra alcuni stranieri si è verificata questa mattina, mercoledì 6 dicembre, in stazione a Merone.

L’allarme è scattato intorno alle 6 per una rissa scaturita, sembrerebbe, per motivi legati allo spaccio di droga. Da chiarire con esattezza cosa sia accaduto questa mattina, di certo c’è che due persone, due giovani di 24 e 28 anni, sono finiti in ospedale con ferite da arma da taglio causate da un machete. Uno dei due, nel difendersi da un colpo, si sarebbe ferito seriamente ad una mano.

In posto in codice giallo si sono portati un’ambulanza di Lariosoccorso, l’automedica e i Carabinieri della stazione di Lurago d’Erba. Il ferito più grave è stato trasportato in Ospedale a Erba e poi a Sesto San Giovanni.

Continua a leggere su ErbaNotizie.com