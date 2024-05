Nel bresciano un uomo precipita da 100 metri e perde la vita

Tragica caduta di un settantaseienne nei pressi della cima Meghè

Insieme a lui rinvenuto un uomo in condizioni non gravi

ANFO – Tragico incidente quello avvenuto in mattinata ad Anfo, in provincia di Brescia. Un uomo di 76 anni, infatti, ha perso la vita a causa di una caduta, sulla cima Meghè. Stando a quanto appreso, l’escursionista stava percorrendo un sentiero quando sarebbe precipitato per circa 100 metri. Sul posto si sono prontamente portati l’elisoccorso di Sondrio, l’ambulanza, il soccorso alpino e le forze dell’ordine. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Insieme a lui è stato rinvenuto sul luogo anche un secondo uomo di 66 anni, il quale ha riportato un forte trauma alla spalla. Non chiara la dinamica dell’infortunio del sessantaseienne, che però, non sembrerebbe essere precipitato dal sentiero. L’uomo è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Gavardo (Brescia), dove è stato ricoverato in codice giallo.