Si ferisce a un braccio nei boschi tra Caprino e Torre de’ Busi: 61enne elisoccorso

CAPRINO BERGAMASCO – Un uomo di 61 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di un infortunio avvenuto questo pomeriggio, giovedì, nei boschi tra Caprino Bergamasco e Torre de’ Busi.

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 17, quando all’agenzia regionale di emergenza e urgenza è arrivata la chiamata per un uomo ferita a un arto.

Da quanto è stato possibile ricostruire il ferito si sarebbe tagliato il braccio mentre stava utilizzando un utensile da lavoro. Sul posto sono stati inviati, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco e l’elisoccorso, alzatosi in volo dall’ospedale di Bergamo. Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco per il recupero della persona, che si trovava in una località impervia, difficilmente raggiungibile dai soccorritori.

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era cosciente ed è stato disposto il suo trasferimento in ospedale in codice giallo.