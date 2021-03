SAN DONATO MILANESE – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di San Donato Milanese hanno arrestato in flagranza per “resistenza a P.U. e detenzione illecita di stupefacenti” un marocchino classe 1990, domiciliato a Milano, pluripregiudicato per reati della stessa specie.

I Carabinieri, mentre transitavano sulla SP415 all’altezza di via fiume Lambro, hanno intimato l’alt a una Fiat Panda sospetta. Il passeggero, per sottrarsi al controllo dei militari, è sceso dal veicolo fuggendo a piedi nella boscaglia per poi immergersi nel fiume Lambro, senza riuscire a raggiungere l’altra sponda per via dell’acqua alta. Pertanto è tornato in direzione dei Carabinieri che, dopo averlo aiutato a uscire dall’acqua, lo ha fermato in sicurezza.

I Carabinieri hanno però visto l’uomo che gettava in acqua un involucro contenente un panetto di eroina di 525 grammi, che è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Nella stessa circostanza, invece, il conducente del veicolo è ripartito imboccando la Tangenziale Est in direzione Bologna, dopo essere stato tamponato da un tir all’altezza del cavalcavia in via Bagnolo Sorigherio, ha abbandonato l’autovettura facendo perdere le proprie tracce nei campi limitrofi. L’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.