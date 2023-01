Solbiate con Cagno. Esplosione ed incendio in azienda, intervento dei VVF nella notte

SOLBIATE CON CAGNO – I Vigili del Fuoco di Como sono intervenuti nella notte a Solbiate con Cagno in via Cadorna per l’esplosione di un macchinario assorbitore a carboni arrivi nella ditta Comet che ha causato un grosso incendio.

In posto, a partire dalle 3.40 circa, hanno lavorato cinque squadre di Vigili del Fuoco coordinate da un funzionario tecnico insieme al 118, i tecnici Arpa, Ats e i Carabinieri. Non si segnalano fortunatamente feriti.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.