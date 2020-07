Sorpresi dalla pioggia mentre fanno canyoning, soccorsi tre turisti svizzeri

I tre sono rimasti bloccati nella forra senza riuscire ad uscire a causa della pioggia e del buio

Il lungo intervento del Soccorso Alpino di è concluso alle due di notte

LIVO (CO) – Intervento in notturna per la XIX Lariana del Cnsas. Tre turisti svizzeri stavano praticando canyoning nel torrente Bares ma la pioggia, cominciata nel pomeriggio, e il buio della sera hanno reso praticamente impossibile uscire dalla forra.

Sono stati i familiari a dare l’allarme, perché non riuscivano a contattarli; nel punto in cui i tre si trovavano infatti non c’era copertura telefonica. La Centrale ha inviato sul posto il Cnsas e l’elisoccorso da Como. L’allertamento è arrivato poco prima delle 20:30. Una ventina i tecnici impegnati, appartenenti alle Stazioni di Dongo e del Triangolo Lariano, e il sanitario del Cnsas.

L’elicottero ha localizzato gli svizzeri e ha portato in quota le squadre. I tecnici li hanno raggiunti; valutato che erano illesi, li hanno messi in sicurezza e portati in salvo. L’intervento è terminato intorno alle due di stanotte.