Terribile schianto nel bresciano, morti cinque giovani trai i 17 e i 22 anni

REZZATO (BS) – Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri, sabato 22 gennaio, a Rezzato (BS), lungo la strada provinciale 45 bis. Il bilancio è drammatico: cinque giovani tra i 17 e i 22 anni sono morti in seguito di un terribile scontro con un pullman.

I giovani stavano viaggiando a bordo di una Volkswagen Polo quando, poco prima della mezzanotte, si sarebbero scontrati frontalmente col bus sul quale non c’erano passeggeri. L’autista, che nulla avrebbe potuto fare per evitare l’impatto che sarebbe piombata contro il bus, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi. Sul posto si sono precipitate le ambulanze, i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cinque vittime, tutte residenti in Valsabbia, sono Dennis Guerra, 20 anni, El Harram Imad, ventenne; Natiq Imad, 20 anni; Natiq Salà, 22 anni e Irene Sala, 17 anni.