Tragedia a Bagolino, giovane boscaiolo muore schiacciato da una pianta

BAGOLINO (BS) – Una nuova tragedia sul lavoro stamattina, 25 maggio, a Bagolino in provincia di Brescia. Un boscaiolo di 33 anni ha perso la vita, intorno alle ore 11.30, travolto da un albero che stava tagliando. L’incidente mortale si è verificato in località Cerreto, in una zona impervia.

Subito sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i personale dell’Asst che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.