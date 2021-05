MONZA – Gravissimo incidente poco dopo le 14 di oggi, 26 maggio, in via Alfieri a Monza. Un giovane di 19 anni è morto in seguito a una caduta mentre era in sella alla sua moto. Stando a una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo sbattendo violentemente sull’asfalto. I soccorsi si sono immediatamente precipitati sul posto ma ogni tentativo di salvargli la vita purtroppo è risultato vano. Alle forze dell’ordine il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.