Tragico incidente a Casalmorano, muore un motociclista di 32 anni

CASALMORANO (CR) – Tragico incidente poco dopo le ore 16 di oggi, 22 febbraio, a Casalmorano, in provincia di Cremona, sulla ex SS498. A seguito di uno scontro tra un’auto e una moto, in cui sarebbe rimasto coinvolto anche un secondo veicolo, un ragazzo di 32 anni ha perso la vita.

Sul posto sono intervenute l’automedica, l’auto infermieristica e un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Trasportata all’ospedale di Cremona con ferite lievi una ragazza di 32 anni alla guida di una delle due auto, mentre gli occupanti dell’altro veicolo non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Spetterà ai Carabinieri stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.