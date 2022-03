Tragico incidente sul lavoro: 33enne precipita da una gru e muore

BIASSONO (MB) – Tragico incidente sul lavoro intorno alle 14 di oggi, 10 marzo, in via delle Industrie a Biassono (MB). La vittima è un lavoratore di soli 33 anni che si trovava nel cestello di una gru con un collega per un intervento ad alcune antenne collocate in cima a un silos all’interno di una azienda.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine una delle antenne si è staccata colpendo il cestello posizionato a diversi metri di altezza dove c’erano i due operai. Il 33enne è stato sbalzato precipitato da oltre 40 metri di altezza, inutili tutti i tentativi di soccorso il giovane è morto sul colpo. Salvo il collega di 26 anni trasportato in codice verde all’ospedale di Desio con un trauma a un braccio.

Sul posto sono giunte due ambulanze, un’auto medica, e l’elisoccorso da Milano. Presenti anche i Carabinieri di Monza, un mezzo dei Vigili del Fuoco, spetterà alle forze dell’ordine risalire alle cause dell’incidente mortale.